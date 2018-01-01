В Эстонии объяснили, почему отменили исполнение гимна на Новый год

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Эстонское телевидение решило, что исполнение гимна было бы неуместным под грохот фейерверков, однако на следующий Новый год гимн снова прозвучит, сообщила редактор эстонского телерадиовещания ERR Кармель Килланди.

Ранее сообщалось, что Эстония встретила Новый год без государственного гимна, который по традиции звучал после новогоднего поздравления президента.

Редактор признала, что телевидение могло допустить ошибку, и сообщила, что в следующем году гимн снова прозвучит. "Признаю, что мы могли допустить ошибку, так как заранее не пояснили, почему поступили так, а не иначе. В знаменательные даты традиции играют очень важную роль и для нас. Мы приносим извинения, если это задело чьи-то чувства. В следующем году гимн снова прозвучит", — сказала Килланди.

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Эстонские СМИ ранее обратили внимание, что за все время после восстановления независимости Эстонии в 1991 году на Новый год после речи президента, которую транслировало эстонское телевидение, всегда звучал государственный гимн, но на этот раз после выступления президента Керсти Кальюлайд на площади Свободы в Таллине вместо гимна прозвучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна, что вызвало недоумение у многих жителей Эстонии.

Редактор Килланди, которая отвечала за новогоднюю программу, заявила, что в этот раз празднование Нового года на эстонском телевидении сильно отличалось от предыдущих лет, поскольку у них был прямой эфир с площади Свободы. Также впервые с момента восстановления независимости Эстонии президент выступала с новогодним поздравлением перед жителями страны, а не в студийной записи.

"Настоящая и единственная причина заключалась в том, что впервые вообще в истории нашего государства президент была прямо на площади Свободы и среди народа. Народа было очень много, был большой фейерверк. Иными словами, настроение было таким, что мы опасались, что гимн не прозвучит достаточно хорошо. Его нельзя исполнять под взрывы фейерверков. Это просто было бы неуместно, поэтому было избрано другое произведение", — добавила редактор в эфире ERR.

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