О чем пишут в мире: Мэй проиграла, фунт обвалился

РИА Новости Украина

Мэй в ауте

Британские газеты называют предварительные итоги выборов поражением для Консервативной партии: консерваторы лидируют, но не получит абсолютного большинства, как в парламенте предыдущего созыва. В связи с тем, что выборы были досрочными и прошли по инициативе лидера тори и премьера страны Терезы Мэй, издания сравнивают их с азартной игрой. "Крупная ставка Мэй бита", — с таким заголовком вышел материал газеты Times. Газета приводит мнение бывшего министра финансов Джорджа Осборна, заявившего, что Мэй должна уйти в отставку по итогам выборов. В свою очередь Telegraph цитирует ироничный комментарий легендарного футбольного нападающего Гэри Линекера. "Я думаю, что Мэй забила самый красивый автогол сезона", — написал спортсмен в своем Twitter. Издания напоминают, что по данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест.

Преемники Терезы Мэй REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool Тереза Мэй крупно рискнула и проиграла - эксперт

Одна из самых влиятельных британских газет Financial Times задается вопросом, кто может заменить Терезу Мэй на посту лидера консерваторов после досрочных выборов в парламент, итоги которых для тори наблюдатели считают провальными. По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. По мнению делового издания, список потенциальных кандидатов возглавляет глава МИД Борис Джонсон, позиция которого "идеально подходит" для плавной передачи как поста партийного лидера, так и, возможно, главы правительства. Однако отмечается, что Джонсон рассматривался в качестве лидера тори еще в прошлом году, но не сумел убедить партию в целесообразности такого выбора. Еще одним перспективным кандидатом газета называет главу МВД Эмбер Радд. Министр внутренних дел более либеральна, чем действующий премьер и может занять несколько иную позицию в отношении Brexit, считают журналисты. Что касается министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, то он также фигурирует в качестве вероятного преемника. Газета напоминает, что Дэвис претендовал на пост лидера консерваторов еще в 2005 году, но уступил тогда Дэвиду Кэмерону. Наконец в качестве возможного руководителя партии упоминается также министр обороны Майкл Фэллон.

Обвал фунта

Национальная британская валюта обвалилась после объявления первых результатов exit poll, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, около 3:30 (5:30 по Киеву) курс фунта стерлингов к доллару упал до 1,2759, что на 1,5% ниже, чем курс до оглашения первых итогов голосования. Ранее фунт обвалился на 2%.

"Курс валюты немного вырос после того, как консерваторы получили места в Шотландии, тем самым проявив себя лучше, чем ожидалось", — отмечает издание.

Адвокат вместо Twitter

"Весь мир ожидал появления сообщения в Twitter, которого так и не последовало", — такими словами газета Washington Post начинает материал о выступлении в сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми и предполагаемой реакции на это событие президента США Дональда Трампа, ранее активно откликавшегося в своем микроблоге на любое заметное политическое событие. По данным издания, президента на этот раз убедили промолчать его адвокат Марк Касовиц и ряд советников. Касовиц уже выступил с развернутым заявлением, в котором трактовал неоднозначные заявление Коми в сенате в пользу Трампа.

"Лучшее, что можно сказать (на выступление Коми), это ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это", - заявил бывший мэр Нью-Йорка и близкий друг президента Рудольф Джулиани, слова которого приводит газета. Источник в Белом доме сообщил, что Касовиц сумел убедить Трампа, что будет защищать его достаточно агрессивно, и президенту нет необходимости вступать в заочную перепалку с Коми. Издание отмечает, что Трамп также не отвечал на вопросы журналистов о появлении Коми в сенате, ограничиваясь заранее подготовленными текстами по тематике мероприятий.

Новые данные в деле по евродепутатам от Франции

Бывший член "Демократического движения" (MoDem) Франции предоставил новые подробности в ходе предварительного следствия прокуратуры Парижа в отношении 19 французских депутатов в Европарламенте (ЕП), подозреваемых в злоупотреблении доверием, пишет газета Parisien. По данным издания, экс-член MoDem, имя которого не разглашается, в декабре 2010 года вступил в партию Франсуа Байру. Помимо рабочего контракта он подписал дополнение к договору, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако, по словам бывшего члена MoDem, он лишь "время от времени пересекался с ним…, не чаще, чем с другими евродепутатами".

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Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Газета Point сообщает, что несколько евродепутатов подтвердили существование такой системы оплаты труда. Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.