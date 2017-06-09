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    Тереза Мэй крупно рискнула и проиграла - эксперт

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (548)

    (обновлено: )53460
    Внеочередные выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства. Тереза Мэй решила, что для переговоров с ЕС по вопросу выхода из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    РИА Новости Украина

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Досрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин

    Функционеры британской Консервативной партии не простят ее лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй потерю парламентского большинства и вынудят ее уйти в отставку, заявил РИА Новости Иэн Бегг из Европейского института в Лондонской школе экономики.

    Голосование на досрочных парламентских выборах закончилось в Великобритании в ночь на пятницу. По данным единственного проводимого exit poll, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест (данные могут измениться — ред.).

    "Это означает, что Тереза Мэй крупно рискнула и проиграла… Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку. Она сделала большую ставку и проиграла, так что ее партия вонзит ей нож в спину. Консервативная партия очень безжалостна", — цитируют эксперта РИА Новости.

    "Следующим лидером консерваторов будет Борис Джонсон или Дэвид Дэвис… Я бы предположил, что Дэвис", — добавил собеседник агентства.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Великобритании

    Внеочередные выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

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