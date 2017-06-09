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    В мире

    СМИ прогнозируют "подвешенный парламент" в Британии

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (548)

    (обновлено: )153
    По последним данным, количество мандатов у двух основных партий сравнялось - по 215, а это означает необходимость формирования коалиции.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте
    Parliament TV handout via REUTERS

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Телеканал Sky News ухудшил прогноз для Консервативной партии Великобритании по итогам подсчета более половины округов, предсказав "подвешенный парламент".

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Досрочные выборы в парламент Великобритании: Мэй vs Корбин

    Согласно прогнозу, правящая сейчас партия наберет от 315 до 325 мест в парламенте, то есть не получит абсолютного большинства. Это означает необходимость формирования коалиции.

    На данный момент количество мандатов у двух основных партий сравнялось: по 215.

    Появление "подвешенного" парламента означает ситуацию, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мест. В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

    Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной.

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