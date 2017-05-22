Передоз демократии. В парламент Швейцарии по… лотерейному билету

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РИА Новости Украина

Nomination Generation – это инициатива которая хочет трансформировать выборы национального совета в Швейцарии. Вместо выборов они хотят ввести в политику принцип лотереи. Таким образом любой член общества может стать политиком. Для Nomination Generation это лучшая форма репрезентации. В данный момент Generation Nomination подготавливаются, составляют команду и собирают деньги. В следующим году начнут собирать подписи. Им понадобится 100.000 подписей, чтобы это предложение превратилось в открытое голосование швейцарцев. Если это голосование наберет больше 50 процентов голосов, предложение войдет в политическую систему — будет швейцарская полит-лотерея.

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Адриан Ортли (Adrian Oertli) является экспертом по вопросам правого и левого экстремизма, высказывающегося на эти темы в СМИ. С недавних пор он является членом "Generation Nomination" — гражданской инициативы, которая хочет в корне изменить швейцарскую политику. По мнению Ортли, действительно демократической процедурой является жребий. Еще Аристотель говорил об этом в Древней Греции. Ведь главная цель демократии – это представление народа во всем его разнообразии. А случайная выборка – наилучший путь достижения этой цели.

Нынешние выборы инициатора не устраивают: "Если быть реалистичным, то кандидату нужны структуры, поддерживающие его. Либо у тебя самого есть деньги, либо за тобой стоят партийные структуры, которые берут на себя всю пропаганду", - поясняет Ортли. К тому же сегодняшняя политика, по его словам, является пустой тратой ресурсов, ведь содержательная политика давно уже сменилась созданием имиджа и маркетингом.

"Я думаю, что в политической сфере огромные силы тратятся на маркетинг, в виде культа личности", - отмечает Ортли, сообщает Sputnik.

А вот жребий открывает перед каждым гражданином Швейцарии, обладающим избирательным правом, возможность вдруг стать политиком. Хотя от жребия, по словам Ортли, конечно можно и отказаться. Для обеспечения успешной политической карьеры инициаторы "Generation Nomination" предлагают свое решение: "Прежде чем стать членом национального совета и занять государственный пост, кандидат должен пройти однолетние курсы, чтобы получить действительно хорошую подготовку", - поясняет Ортли. На этих курсах людям будут объяснять политическую систему и действующие законы. Ресурс для проведения таких курсов тоже уже имеется: Нужно просто пройти консультацию у опытных чиновников. Такое "смешивание", по словам Ортли, является необходимым, так как сегодняшние политики общество не представляют: "Я не знаю ни одного члена Национального совета, который был бы поваром. В основном это юристы, люди с высшим образованием – более образованные слои".

Большой проблемой для Ортли является то, что власть имущие зачастую принимают политические решения, руководствуясь собственными интересами. Начинается это с партийной принадлежности вплоть до спонсоров и лоббистов, которые диктуют свою политику. По словам Ортли, это напрямую приводит к тому, что бизнес в политике представлен сильно, а это в свою очередь приводит к серьезному ограничению прав трудящихся. Однако жребий способен все это из политики изгнать. К тому же Ортли критикует, что среди нормальных граждан широко распространена "позиция жертвы".

"Власть всегда является хорошим объектом для проекции всех проблем. И это очень удобно – всеми силами держаться за такую позицию жертвы, проецируя все проблемы мира на власть имущих", — говорит Ортли.

Если человек вдруг сам оказывается в положении правящего, то его просто выбрасывает из пагубной позиции жертвы. Ему вдруг приходится найти ответ на вопрос: "Как я должен поступить, будучи в положении правящей власти?"

Но действительно ли одного года подготовки достаточно для приобретения необходимых навыков? Ортли отвечает вдумчиво: "С одной стороны навыков действительно может недоставать, но с другой стороны здесь играют роль свои интересы за счет других". Ну и потом: "Если я так посмотрю на Национальный совет, то я там тоже не вижу повсюду умственно одаренных людей. Опасность эгоизма на мой взгляд более велика, нежели опасность отсутствия интереса".

По мнению Ортли, люди просто слишком ленивы, чтобы заниматься проблемами, которые их не касаются. Как только же появляются проблемы, касающиеся собственной жизни, люди думают о них тщательнее. Именно в такую ситуацию инициаторы и хотят поставить граждан и всю политическую систему.