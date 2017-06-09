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    Шотландские националисты получили первые мандаты в парламенте Британии

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (548)

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    По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина, Мария Табак. Шотландская национальная партия получила первые два мандата на досрочных выборах в парламент Великобритании, выиграв в шотландском округе Ренфрушир.

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    На данный момент лейбористы получили 25 мандатов, консерваторы – 12. Независимые кандидаты выиграли три места.

    По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.

    Ранее сообщалось, что национальная британская валюта снизилась на 1,64% к американскому доллару сразу после оглашения итогов exit poll внеочередных парламентских выборов. 

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