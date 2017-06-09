Консерваторы нашли, с кем объединиться в парламенте Британии

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Североирландской демократической партией выразила готовность поддерживать инициативы консерваторов в парламенте Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

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При этом, по информации источников телеканала, партия считает, что необходимости в официальном формировании коалиции с консерваторами нет.

По данным агентства Рейтер, официальный представитель DUP отказалась комментировать эту информацию.

Не подтвержденные официально сообщения о начале переговоров появились еще в ночь на пятницу. На состоявшихся накануне выборах консерваторы завоевали 318 мест в парламенте при необходимых для большинства 326. DUP обеспечила себе 10 мест. При этом результаты еще по одному из 650 участков пока не оглашены.