Отказ "Шинн Фейн" от мест в парламенте Британии - ключевой

Мария Табак — Лондон, для РИА Новости Украина

Североирландская партия "Шинн Фейн" заявила, что откажется от завоеванных мест на всеобщих внеочередных выборах. "Шинн Фейн" традиционно участвует во всеобщих выборах, однако, будучи партией националистов, отказывается от выигранных мандатов. О намерении поступить так же она заявила и на этот раз.

Количество мест в парламенте, необходимых партиям для самостоятельного формирования правительства, зависит от того, какое количество выигравших парламентариев реально займут депутатские кресла.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата (цифры могут измениться так как идет подсчет голосов — Ред.).

Партия "Шинн Фейн", по данным exit poll, может получить несколько мандатов, и если она от них откажется, количество мест, необходимых для единоличного правления партии, может сократиться, пишет РИА Новости.

Если данные опросов на выходе с участков подтвердятся, то страну ждет сценарий "подвешенного парламента", при котором ни одна партия не имеет абсолютного большинства и потому возникает необходимость формирования коалиции.

Глава партии, набравшей самое большое количество мест — в данном случае, премьер Тереза Мэй - получит право первой попытаться сформировать правительство, однако, если ей не удастся договориться о парламентской коалиции, то дальше такую возможность получит и глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Он может попытаться создать коалицию с либдемами, Шотландской национальной партией и партией "зеленых", и, если верить exit poll и учесть отказ от своих мандатов Sinn Fein, такая коалиция может получить абсолютное большинство в 323 места, но с минимальным перевесом.

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