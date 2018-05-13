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    США не подтверждают, что за резней в Париже стоит ИГ

    Тема:

    Резня в Париже (529)

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    Французские власти, с помощью всей разведывательной информации, "которую только могут предоставить США, сделают все возможное, чтобы разобраться в этом в ближайшие часы", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
    На месте нападения в Париже на прохожих
    twitter.com/lemondefr

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. США пока не могут подтвердить, что за нападением на прохожих в Париже стояла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

    Момент нападения на прохожих в Париже
    twitter.com/AlertEnemy221b
    Очевидец снял на видео момент атаки в Париже

    "Мы знаем, что об ответственности заявил "халифат" ИГИЛ. Они сказали, что это один из их "солдат". Мы этого пока подтвердить не можем. Французские власти, с помощью всей разведывательной информации, которую только могут предоставить США, сделают все возможное, чтобы разобраться в этом в ближайшие часы", — сказал Помпео в интервью Fox News.

    Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

    Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ. Нападавший Хамзат Азимов является выходцем из Чечни 1997 года рождения, в 2010 году он получил гражданство Франции.

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