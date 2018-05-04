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    США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году

    (обновлено: )9
    Авианосец США Gerald R. Ford
    navy.mil

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости УКраина. Вашингтон воссоздал Второй флот ВМС, который был расформирован в 2011 году, сославшись на "конкуренцию великих держав". Об этом говорится в заявлении ВМС США.

    О воссоздании крупного подразделения флота было объявлено на военно-морской базе в Норфолке 4 мая.

    "Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье (США) и в северной части Атлантического океана", — говорится в заявлении флота.

    "В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике", — сообщил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

    Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. В настоящее время в ВМС США насчитывается шесть действующих подразделений-флотов под номерами 3-7 и 10.

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