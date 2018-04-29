"Крупный игрок". ЕС необходимо возобновить контакты с РФ - Юнкер

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Евросоюзу и России следует восстановить контакт и оставить в прошлом "риторику холодной войны". Такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico.

По мнению Юнкера, без России, которая является "крупным игроком", обсуждение "повестки безопасности" для Европы невозможно.

"Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы — боссы всего мира. Мы забываем, что мы — часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы действительно должны прислушиваться к другой части земли ", — отметил Юнкер.

Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную державу.

Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.