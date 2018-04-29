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    В мире

    "Крупный игрок". ЕС необходимо возобновить контакты с РФ - Юнкер

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    Юнкер убежден, что необходимо учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Европейцы теряют экономическую силу. Есть и демографические потери.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Евросоюзу и России следует восстановить контакт и оставить в прошлом "риторику холодной войны". Такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico.

    Политолог Алексей Якубин
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    По мнению Юнкера, без России, которая является "крупным игроком", обсуждение "повестки безопасности" для Европы невозможно.

    "Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы — боссы всего мира. Мы забываем, что мы — часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы действительно должны прислушиваться к другой части земли ", — отметил Юнкер.

    Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную державу.

    Ранее президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании и успешном испытании уникальных образцов оружия, не имеющих аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что новые вооружения практически делают бессмысленной любую систему противоракетной обороны. Тогда Путин рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.

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