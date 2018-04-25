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    В мире

    Дальнобойщики помешали американцу прыгнуть с моста

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    Прибывшие на место полицейские начали переговоры с мужчиной, который собирался прыгнуть с моста. Спустя три часа человек спустился на землю, после чего его отправили в местную больницу.
    Американские дальнобойщики не дали мужчине совершить суицид
    @mspmetrodet

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Полиция штата Мичиган и дальнобойщики спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с моста недалеко от Детройта. Под мостом выстроились 13 грузовиков, чтобы сократить высоту падения человека, сообщает CNN.

    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
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    Полиция перекрыла мост в обоих направлениях после того, как получила информацию о потенциальном самоубийце в Хантингтон-Вудсе. На помощь пригласили водителей грузовиков, которые нередко участвуют в таких операциях. Если бы человек упал, то приземлился на крышу одной из фур, пролетев полтора метра. В то же время, если бы грузовики не стояли под мостом, мужчина мог упасть с высоты более четырех метров.

    Прибывшие на место полицейские начали переговоры с мужчиной, который собирался прыгнуть с моста. Спустя три часа человек спустился на землю, после чего его отправили в местную больницу, где сейчас оказывают необходимую помощь, сообщил представитель полиции штата Мичиган лейтенант Майк Шоу.

    "Мы сделали это. Мы смогли убедить его, что это неправильно", — отметил полицейский.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье в Николаеве патрульные полицейские спасли девушку, которая прыгнула с Варваровского моста.

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