Дальнобойщики помешали американцу прыгнуть с моста

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Полиция штата Мичиган и дальнобойщики спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с моста недалеко от Детройта. Под мостом выстроились 13 грузовиков, чтобы сократить высоту падения человека, сообщает CNN.

Полиция перекрыла мост в обоих направлениях после того, как получила информацию о потенциальном самоубийце в Хантингтон-Вудсе. На помощь пригласили водителей грузовиков, которые нередко участвуют в таких операциях. Если бы человек упал, то приземлился на крышу одной из фур, пролетев полтора метра. В то же время, если бы грузовики не стояли под мостом, мужчина мог упасть с высоты более четырех метров.

Прибывшие на место полицейские начали переговоры с мужчиной, который собирался прыгнуть с моста. Спустя три часа человек спустился на землю, после чего его отправили в местную больницу, где сейчас оказывают необходимую помощь, сообщил представитель полиции штата Мичиган лейтенант Майк Шоу.

"Мы сделали это. Мы смогли убедить его, что это неправильно", — отметил полицейский.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Николаеве патрульные полицейские спасли девушку, которая прыгнула с Варваровского моста.