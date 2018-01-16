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    Раскрепощенная дальнобойщица из Австралии может смутить кого угодно

    (обновлено: )142640
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams
    26-летняя дальнобойщица Блейз Уильямс из Австралии
    instagram.com/blayzewilliams

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    Красавица Блейз Уильямс из Австралии с 19 лет водит полуприцепы и 18-колесные грузовики. Девушка зарабатывала мытьем грузовиков, и ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место: "Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить. Мне всегда нравилось отличаться от других, так что это было вполне естественно: стать женщиной — водителем грузовика. Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем".

    Сексуальные ложбинки на девичьих животах: соблазнительный тренд соцсетей
    instagram.com/ninaagdal
    Самые сексуальные ложбинки мира на плоских животиках супермоделей

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    Девушка устроилась на работу дальнобойщицей через год после того, как получила право управлять грузовым транспортом. Ей очень нравится жизнь в дороге: "На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом".

    По статистике, в Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.

    "Вам нельзя обойтись без толстокожести. Многие парни могут вести себя грубовато, так что если вас легко оскорбить или обидеть, то это место не для вас. Но я за карьеру не встретила больших проблем. Многим девушкам стоит себя попробовать в этой работе. Да, бывает, что нужно много часов проводить в пути, но можно хорошо заработать, и это очень весело".

    Также Уильямс — действующая чемпионка страны по верховой езде.

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