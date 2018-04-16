В США учитель 17 лет работал в школе без умения читать и писать

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Американский учитель Джон Коркоран (John Corcoran) в интервью "Би-би-си" рассказал о том, как проработал в школе 17 лет несмотря на то, что не умел ни читать, ни писать.

Коркоран рос в американском штате Нью-Мексико в 40-50-ые годы. Он признался, что в школе отчаянно пытался научиться читать, но каждый раз видел в книге "какую-то китайскую грамоту". Каждый раз учителя говорили его родителям, что он способный и сможет преодолеть трудности, и переводили его в следующий класс.

Будучи мальчиком, Коркоран молился и просил у бога, чтобы тот помог ему научиться читать. К седьмому классу он понял, что нужно дружить с теми, кто сможет сделать за него домашнее задание. На большинстве экзаменов он прибегал к хитроумным уловкам, передавая задания преуспевающим друзьям, и сдавал готовые работы.

Коркорану удалось окончить школу и колледж, после его пригласили работать учителем из-за нехватки кадров. Он работал тренером по легкой атлетике, учил студентов быстро печатать на машинке.

"Я никогда не писал на доске. В основном мы смотрели много фильмов и много дискутировали", — рассказал Коркоран.

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