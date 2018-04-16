наверх
16.04.201819:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США учитель 17 лет работал в школе без умения читать и писать

    (обновлено: )12001
    Коркорану удалось окончить школу и колледж, после его пригласили работать учителем из-за нехватки кадров. Он работал тренером по легкой атлетике, учил студентов быстро печатать на машинке.
    Американский учитель Джон Коркоран
    johncorcoranfoundation

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Американский учитель Джон Коркоран (John Corcoran) в интервью "Би-би-си" рассказал о том, как проработал в школе 17 лет несмотря на то, что не умел ни читать, ни писать.

    Репетитор избивала детей. Видео
    Видео со страницы Полиции в Одесской области на Facebook
    "Задушу тебя, скотина". В Одессе шокированы видео с жестокой учительницей

    Коркоран рос в американском штате Нью-Мексико в 40-50-ые годы. Он признался, что в школе отчаянно пытался научиться читать, но каждый раз видел в книге "какую-то китайскую грамоту". Каждый раз учителя говорили его родителям, что он способный и сможет преодолеть трудности, и переводили его в следующий класс.

    Будучи мальчиком, Коркоран молился и просил у бога, чтобы тот помог ему научиться читать. К седьмому классу он понял, что нужно дружить с теми, кто сможет сделать за него домашнее задание. На большинстве экзаменов он прибегал к хитроумным уловкам, передавая задания преуспевающим друзьям, и сдавал готовые работы.

    Коркорану удалось окончить школу и колледж, после его пригласили работать учителем из-за нехватки кадров. Он работал тренером по легкой атлетике, учил студентов быстро печатать на машинке.

    "Я никогда не писал на доске. В основном мы смотрели много фильмов и много дискутировали", — рассказал Коркоран.

    Ранее директора известной в Харькове гимназии с тридцатилетним стажем управления обвинили в постоянных оскорблениях детей.

    Смотрите также: "Задушу тебя, скотина". В Одессе шокированы видео с жестокой учительницей

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Удары по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Фотографии Олеся Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство