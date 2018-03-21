Учительница из Киевской области обматерила ученика на уроке физики

Видео Facebook Виктории Гедзь

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Родители школы №9 города Васильков (Киевская область) опубликовали в социальных сетях видеозапись урока, во время которого учительница физики оскорбляет ученика.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимальный репост, чтобы Людмилу Анатольевну узнали как можно больше людей", — написала в Facebook Виктория Гедзь. Она же опубликовала видеозапись инцидента, кадры сделал один из школьников (осторожно, ненормативная лексика).

На видео учительница записывает на доске домашнее задание, а потом поворачивается к классу и спрашивает: "Кто щелкает?". Далее она подходит к парте одного из учеников и говорит: "Ты —…., ты — тварь! Животное ты!…. вонючее! Скот плохой, ты решил меня испытывать? Я тебя,…, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор, ты с зернами играешь….! Дрянь".

Ранее директора известной в Харькове гимназии с тридцатилетним стажем управления обвинили в постоянных оскорблениях детей.

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