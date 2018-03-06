Смертельная стрельба в школе. Во Флориде некоторым учителям разрешили носить оружие

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. После стрельбы в школе, сенаторы штата Флорида одобрили законопроект, который дает право некоторым учителям носить оружие в школе. Об этом сообщает АBC News.

Законопроект вводит дополнительные ограничения на продажу оружия. В частности, он предлагает повысить возрастной ценз года при покупке оружия штурмового образца с 18 лет до 21 года. Также документ позволяет увеличить численность охраны в школах. При этом некоторые учителя теперь имеют право носить при себе оружие.

За ужесточение правил проголосовали 20 сенаторов, против — 18.

Власти Флориды планируют выделить $450 млн на ужесточение мер безопасности в школах, в том числе за счет обязательного присутствия полицейских во время всего цикла занятий.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как 14 февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек. Стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.