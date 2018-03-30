В Харьковской области отравились 44 школьника и учительница

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В школе Боровского района Харьковской области у 44 учеников диагностировали инфекционные заболевания, также в больницу обратилась и сотрудница учебного заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как уточняется, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "рото-вирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явились 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз — "рото-вирусная инфекция", 4-м — "кишечная инфекция", — сообщил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения. Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

Досудебное расследование продолжается. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Напомним, ранее в Черниговской области отравились 16 школьников.