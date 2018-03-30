наверх
30.03.201823:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области отравились 44 школьника и учительница

    (обновлено: )109
    По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.
    Больница. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В школе Боровского района Харьковской области у 44 учеников диагностировали инфекционные заболевания, также в больницу обратилась и сотрудница учебного заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls
    Все новые версии: что стоит за отравлением шпиона Скрипаля?

    Как уточняется, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

    По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.

    "29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "рото-вирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явились 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз — "рото-вирусная инфекция", 4-м — "кишечная инфекция", — сообщил Лялюк.

    Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения. Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

    Досудебное расследование продолжается. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

    Напомним, ранее в Черниговской области отравились 16 школьников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд