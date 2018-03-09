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    "Задушу тебя, скотина". В Одессе шокированы видео с жестокой учительницей

    (обновлено: )48314
    В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
    Репетитор избивала детей. Видео
    Видео со страницы Полиции в Одесской области на Facebook

    Об инциденте правоохранителям стало известно из сети, где было опубликовано видео, на котором репетитор жестоко обращается с детьми, а именно бьет их и унижает.

    На кадрах видно, как женщина душит ребенка и заставляет его просить прощение. На другом фрагменте репетитор бьет плачущего ученика по лицу, душит его и обзывает

    "Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы. Женщина призналась в содеянном", — написано в сообщении.

    Отмечается, что сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. Согласно закону, подобные действия караются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

    В начале марта украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что ее сын Валерий был побит наемной няней.

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