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    Экс-глава ФБР назвал Трампа "морально непригодным" для президентства

    (обновлено: )17230
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми назвал президента США "лжецом", поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Дональд Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" для того, чтобы занимать пост президента США.

    "Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью телеканалу ABC.

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    Он также назвал президента "лжецом", поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. "Это неправда", — сказал Коми.

    "То есть вы считаете, что Дональд Трамп — лжец?" — спросил журналист.

    "Да, он лжец", — ответил экс-глава ФБР.

    Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", посвящённых его взаимодействию с Трампом.

    Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа за месяц упал на 4% — до 39%, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal.

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