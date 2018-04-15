Появились детали разговора Трампа и Мэй о Сирии

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили недавние удары по Сирии и согласились, что он был успешным, сообщил Белый дом в субботу.

"Президент Дональд Трамп позвонил сегодня с премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Президент поблагодарил премьер-министра Мэй за ее поддержку в вопросе уничтожения в Сирии химического оружия. Президент и премьер-министр подтвердили, что недавние совместные авиаудары в Сирии в ответ на химическую атаку 7 апреля на осажденный анклав Думы были успешными и были необходимы для предотвращения их дальнейшего использования", — говорится в сообщении Белого дома.

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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.