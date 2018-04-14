США заявили о готовности вновь ударить по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Читайте также: Существует пять сценариев разрешения ситуации в Сирии

"Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.

"Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты", — добавила Хейли.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.