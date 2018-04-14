наверх
14.04.201821:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Все намеченные цели в Сирии были поражены - Пентагон

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (124)

    (обновлено: )24118
    Как отметила пресс-секретарь Пентагона, все цели выбирались скрупулезно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила, что все намеченные цели в Сирии успешно поражены в ходе операции США, Франции, Великобритании прошедшей ночью.

    Читайте также: Без жертв, но с пострадавшими. Мир отреагировал на ракетный удар по Сирии

    Об этом она сказала в рамках конференции в Пентагоне.

    "Мы успешно поразили каждую цель", — сказала она, добавив, что все цели выбирались скрупулезно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство