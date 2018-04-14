Все намеченные цели в Сирии были поражены - Пентагон

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила, что все намеченные цели в Сирии успешно поражены в ходе операции США, Франции, Великобритании прошедшей ночью.

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Об этом она сказала в рамках конференции в Пентагоне.

"Мы успешно поразили каждую цель", — сказала она, добавив, что все цели выбирались скрупулезно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.