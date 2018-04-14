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    В мире

    Трамп об ударе в Сирии: сложно предположить лучший результат

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (120)

    (обновлено: )34618
    Как отметил Трамп, удар по Сирии прошлой ночью "был исполнен идеально": "Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ночные удары западной коалиции по территории Сирии. По его словам, лучшего результата быть не могло.

    Последствия ракетного удара США в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар США по Сирии: зачем Трамп устроил "ракетное шоу"

    "Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!", – написал Трамп в Twitter.

    Президент добавил, что очень гордится американскими вооруженными силами.

    "Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!" — отметил Трамп.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. 

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