наверх
14.04.201819:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столтенберг: все члены НАТО поддержали удары по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (123)

    (обновлено: )10601
    На совещании Североатлантического совета в субботу Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены НАТО поддержали военную акцию Британии, США и Франции в отношении Сирии.

    Читайте также: Удар США по Сирии: зачем Трамп устроил "ракетное шоу"

    "Все члены НАТО выразили полную поддержку действиям прошлой ночи", — сказал он на пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ракетных ударов по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство