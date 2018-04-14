Столтенберг: все члены НАТО поддержали удары по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены НАТО поддержали военную акцию Британии, США и Франции в отношении Сирии.

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"Все члены НАТО выразили полную поддержку действиям прошлой ночи", — сказал он на пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.