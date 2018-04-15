Пиар-бомбардировка Трампа: в соцсетях обсудили атаку на Сирию

Тимур Громов, РИА Новости Украина

И все-таки это случилось: в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Тем временем Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом "прекратить агрессию в отношении Сирии", президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с "Исламским государством", а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Отреагировал на это событие и президент Украины Петр Порошенко, заявив, что удар по Сирии был вынужденным, но оправданным шагом. Однако далеко не все украинцы разделяют мнение главы государства, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook