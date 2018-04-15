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    Аналитика и комментарии

    Пиар-бомбардировка Трампа: в соцсетях обсудили атаку на Сирию

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (136)

    (обновлено: )25910
    Ракетный удар США и союзников по Сирии спровоцировал внушительную информационную взрывную волну во всем мире. Это событие комментируют не только мировые лидеры и СМИ - атака на Сирию стала топовой темой для обсуждения и в соцсетях.
    Удары коалиции по Сирии
    @BinaryOptionEU

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    И все-таки это случилось: в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

    Последствия ракетных ударов по Сирии
    Канал RT на Youtube
    Остались только руины. Последствия ударов по Дамаску

    Тем временем Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом "прекратить агрессию в отношении Сирии", президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с "Исламским государством", а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется.

    Отреагировал на это событие и президент Украины Петр Порошенко, заявив, что удар по Сирии был вынужденным, но оправданным шагом. Однако далеко не все украинцы разделяют мнение главы государства, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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