Предложений по новым ударам по Сирии сейчас нет - МИД Британии

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Великобритания в настоящее время не рассматривает нанесение новых ударов по Сирии, призванных предотвратить использование химического оружия, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новых ударов, если сирийские власти снова применят химическое оружие, министр сказал: "На данный момент не обсуждается предложений о новых атаках, так как, слава богу, режим (президента Сирии Башара) Асада пока не настолько глуп, чтобы осуществить еще одно нападение с использованием химоружия".

По его словам, Британия, США и Франция "не хотели наносить удары, но были вынуждены сделать это". "Я считаю, что это был правильный ответ на то, что произошло в Думе", — отметил Джонсон.

"Нужно быть честными, это вряд ли изменит ход конфликта в Сирии, но мы надеемся, что это приведет к тому, что русские приведут Асада вернуться за стол переговоров в Женеве, чтобы провести нормальный политический процесс", — добавил он.

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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.