КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Американское издание The Washington Post опубликовало фото последствий авиаудара по территории Сирии.

Спутниковые снимки представила компания Digital Globe.

digitalglobe.com Опубликованы спутниковые снимки после удара по Сирии

digitalglobe.com Опубликованы спутниковые снимки после удара по Сирии

Ранее Пентагон сообщал, что союзные войска уничтожили три запланированные цели. Первой целью был Центр исследований и разработок в Барзасе, за пределами Дамаска.

Вторая и третья цели были расположены неподалеку от города Хомс, а именно химический комплекс Химса Синшар. На фото видно, что они полностью уничтожены.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет.

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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.