Упал рейтинг одобрения Трампа

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рейтинг президента США Дональда Трампа за месяц упал на 4% — до 39%, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal.

Как следует из результатов опроса, 39% американцев одобряют деятельность Трампа. При этом 57% респондентов не одобряют работу президента. 4% опрошенных "не уверены".

В марте рейтинг одобрения Трампа, также составленный по результатам опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, составлял 43%.

Опрос проводился по телефону 8-11 апреля 2018 года. В нем приняли участие 900 человек. Статистическая погрешность составляет 3,3 процентных пункта.

Ранее Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США.