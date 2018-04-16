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    В мире

    Упал рейтинг одобрения Трампа

    (обновлено: )2110
    По данным опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, 39% американцев одобряют деятельность Трампа, 57% респондентов не одобряют работу президента, а 4% опрошенных "не уверены".
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рейтинг президента США Дональда Трампа за месяц упал на 4% — до 39%, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal.

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    Как следует из результатов опроса, 39% американцев одобряют деятельность Трампа. При этом 57% респондентов не одобряют работу президента. 4% опрошенных "не уверены".

    В марте рейтинг одобрения Трампа, также составленный по результатам опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, составлял 43%.

    Опрос проводился по телефону 8-11 апреля 2018 года. В нем приняли участие 900 человек. Статистическая погрешность составляет 3,3 процентных пункта.

    Ранее Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США. 

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