"Дикие обвинения". МИД Британии резко ответил на заявления РФ по съемке ролика о "химатаке"

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Представитель МИД Великобритании заявил РИА Новости, что "дикие" обвинения Минобороны РФ о якобы участии Лондона в организации провокации с химатакой в Восточной Гуте являются "отчаянной попыткой" России возложить вину на кого угодно, кроме своего "клиента", режима президента Сирии Башара Асада.

"Россия с февраля 2017 года шесть раз воспользовалась своим правом вето в СБ ООН, чтобы защитить режим Асада от расследования применения им химического оружия. Эти обвинения из Москвы — лишь очередные из целого ряда диких обвинений от России, которая также говорила, что химатаки не было вовсе", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

"Это просто демонстрирует их (России – Ред.) отчаянное желание повесить вину на кого угодно, кроме их клиента: режима Асада. Химатака в Думе в прошлую субботу была шокирующим и варварским деянием, унесшим жизни до 75 человек, включая маленьких детей", — отметил он.