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    Российская военная полиция войдет в сирийский город Дума

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (39)

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    В Генштабе ВС России заявили, что "для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции".
    Вид на поврежденные здания в Восточной Гуте в Сирии. Архивное фото
    REUTERS Diaa Al-Din

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, вводится российская военная полиция, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    "С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", — сказал он.

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    Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, ранее последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

    Напомним, ранее Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий". 

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