США и союзники нанесут удар по Сирии не раньше конца недели – СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США и союзники, возможно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп продолжает участвовать в активных консультациях с партнерами, главным образом президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, по скоординированным действиям. Однако лидеры еще не достигли твердой договоренности о масштабах или сроках удара, отметили чиновники.

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Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента.