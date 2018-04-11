наверх
12.04.201800:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    В мире

    США и союзники нанесут удар по Сирии не раньше конца недели – СМИ

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (37)

    (обновлено: )12612
    В настоящее время президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в активных консультациях с партнерами, главным образом президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США и союзники, возможно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    Отмечается, что Трамп продолжает участвовать в активных консультациях с партнерами, главным образом президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, по скоординированным действиям. Однако лидеры еще не достигли твердой договоренности о масштабах или сроках удара, отметили чиновники.

    Читайте также — Химатака в Сирии: мир на грани войны

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    Читайте также: РФ собьет ракеты и будет атаковать в случае ударов США по Сирии – дипломат

    По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Белый дом
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство