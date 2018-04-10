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    Трамп в пальто вызвал бурю эмоций в сети

    (обновлено: )15410
    Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Верхняя одежда президента США Дональда Трампа вызвала насмешки в соцсетях, сообщает The Independent.

    Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.

    "Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", — писали одни.

    "На самом деле, президент — это три человека", — шутили другие.

    ​"Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — острили третьи.

    Напомним, СМИ снова шутили над прической Трампа.

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