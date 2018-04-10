Трамп в пальто вызвал бурю эмоций в сети

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Верхняя одежда президента США Дональда Трампа вызвала насмешки в соцсетях, сообщает The Independent.

Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.

"Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", — писали одни.

"На самом деле, президент — это три человека", — шутили другие.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8 — TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г.

​"Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — острили третьи.

Напомним, СМИ снова шутили над прической Трампа.