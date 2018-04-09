В офисе адвоката Трампа прошел обыск - СМИ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. ФБР в понедельник провело обыск в офисе адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна и конфисковало документы, включая переписку Коэна с Трампом, а также документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), сообщает издание New York Times.

Согласно сообщению, адвокат Коэна назвал обыск "полностью нецелесообразным и ненужным", заявив, что федеральные прокуроры получили ордер на обыск после обращения к ним спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Газета отмечает, что обыск прямо не связан с расследованием Мюллера, но, вероятно, обусловлен информацией, которую Мюллер обнаружил и предоставил прокурорам Нью-Йорка.

"Сегодня прокуратура США по южному округу Нью-Йорка выдала несколько ордеров на обыск и конфисковала конфиденциальные сведения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами", — приводит издание слова адвоката Коэна Стивена Райана.

ФБР также конфисковало налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, отмечает издание со ссылкой на источники.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.