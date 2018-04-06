НАТО усиливает киберзащиту

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признает весомые угрозы, исходящие из киберпространства, и адаптирует свои силы для противодействия им, сообщает Укринформ.

"Мы улучшаем свое реагирования на угрозы и вызовы, которые не знают границ, — кибератаки. Мы развиваем наши кибервозможности, проводим больше учений, делимся технологиями и наилучшими подходами", — сказал Столтенберг.

По его словам, некоторые члены НАТО имеют значительно большие кибернетические возможности, чем другие.

"НАТО имеет группу экспертов, которые в режиме 24/7 готовы выехать в любое государство-член НАТО, чтобы защитить от кибератаки", — подчеркнул генсек.

Он также напомнил, что НАТО несколько лет назад признало кибернападение не менее опасным чем обычная атака.

Напомним, хакеры похитили у клиентов магазинов в США данные 5 миллионов кредитных и дебетовых карт.