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    НАТО усиливает киберзащиту

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    Как отметил Йенс Столтенберг, некоторые члены НАТО имеют значительно большие кибернетические возможности, чем другие: "НАТО имеет группу экспертов, которые в режиме 24/7 готовы выехать в любое государство-член НАТО, чтобы защитить от кибератаки".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признает весомые угрозы, исходящие из киберпространства, и адаптирует свои силы для противодействия им, сообщает Укринформ.

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    "Мы улучшаем свое реагирования на угрозы и вызовы, которые не знают границ, — кибератаки. Мы развиваем наши кибервозможности, проводим больше учений, делимся технологиями и наилучшими подходами", — сказал Столтенберг.

    По его словам, некоторые члены НАТО имеют значительно большие кибернетические возможности, чем другие.

    "НАТО имеет группу экспертов, которые в режиме 24/7 готовы выехать в любое государство-член НАТО, чтобы защитить от кибератаки", — подчеркнул генсек.

    Он также напомнил, что НАТО несколько лет назад признало кибернападение не менее опасным чем обычная атака.

    Напомним, хакеры похитили у клиентов магазинов в США данные 5 миллионов кредитных и дебетовых карт.

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