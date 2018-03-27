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    В Узбекистане три человека умерли, пытаясь достать iPhone из туалета

    (обновлено: )24712
    После смертельного случая МЧС Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой в случае возникновения аналогичных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться к спасателям для оказания помощи.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В районной больнице Наманганской области Узбекистана скончался отец одного из молодых людей, которые погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает Sputnik Узбекистан.

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    Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта. В 22:00 по местному времени местный житель Б. Рахматов выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

    Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э. Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от токсичных газов. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился газом.

    Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.

    Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Рахматов, не приходя в сознание, скончался в больнице.

    После этого случая МЧС Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой в случае возникновения аналогичных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться к спасателям для оказания помощи.

    Напомним, в минувшем году три человека в Наманганской области погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов.

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