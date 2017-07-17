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    В Узбекистане три человека задохнулись, пытаясь достать телефон из туалета

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    По данным МСЧ республики, женщина наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.

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    По данным МЧС, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

    "В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", — говорится в сообщении министерства. По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

    В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области.

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