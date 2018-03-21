Ученые объяснили суровые зимы в Европе

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Ученые пришли к выводу, что периоды суровых морозов и сильных снегопадов чередуются с относительно мягкими зимами из-за возрастания и убывания солнечной активности в 11-лентих циклах, пишет Scientific Reports.

Как отмечается в исследовании, 11-летние солнечные циклы описывают периодические изменения количества пятен на Солнце. Вместе с ним изменяются и другие параметры звезды, с циклами связывают и некоторые явления на Земле.

Ученые заметили, что в периоды минимумов солнечной активности, когда количество пятен наименьшее, в Арктике наступают более мягкие зимы, а на Евразию обрушиваются снегопады.

"Несмотря на все другие влияния и сложности, выделить сильное влияние Солнца возможно. Уменьшение количества морского льда в Арктике и увеличение в евразийской части наблюдаются на протяжении нескольких последних зим. Исследование показывает, что эти процессы связаны, и отвечает за них нынешний слабый солнечный цикл", – сообщил сотрудник Эксетерского университета Индрани Рой.

Напомним, в этом году в Европе наблюдались сильные морозы, из-за которых погибли люди.