Ученые выяснили, как побороть старость

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Американские ученые Сент-Луисского университета раскрыли механизм быстрого старения клеток у детей, больных прогерией (синдромом Хатчинсона-Гилфорда), сообщает EurekAlert!.

При этом заболевании нарушается процесс клеточного деления и работа иммунной системы. Но витамин D позволяет обратить вспять этот процесс.

Симптомы прогерии проявляются у детей в 2-3 года, они включают атрофию мышц, старение кожи, выпадение волос и потерю костной массы.

Это заболевание вызвано мутацией гена LMNA, который кодирует ламин А – белок, образующий подстилающий слой мембраны клеточного ядра. Дефектная форма ламина называется прогерином, и он делает ядро нестабильным.

Клеточное ядро обособляет ДНК от остальной клетки и участвует в удвоении генов, реализации генетической информации. Неправильная работа ядерного аппарата приводит к накоплению мутаций.

По данным ученых, главной причиной повреждения ДНК в этом случае является репликационный стресс. Он возникает, когда механизм, отвечающий за репликацию нуклеиновых кислот, встречает на своем пути некое препятствие, не позволяющее дальнейшее копирование гена.

Есть способы обхода этих барьеров, однако прогерин делает их неэффективными, поскольку делает уже реплицированную ДНК уязвимой для нуклеаз – ферментов, расщепляющих нуклеиновые кислоты, и активирует интерфероны на борьбу с фрагментами ДНК, выплывающих из ядра, что вызывает воспаление.

Ученые обнаружили, что витамин D способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее. Он блокирует активацию интерферона и уменьшает репликационный стресс.

Ранее нидерландские ученые из Гронингенского университета обнаружили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров препятствует старению центральной нервной системы.