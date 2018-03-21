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    Ученые открыли секрет выживаемости тараканов

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    Работавшие над проектом в Институте физиологии растений и экологии в Шанхае ученые обнаружили необычно большие группы генов, которые, похоже, помогают американскому таракану выжить и адаптироваться в любых условиях.
    Колумбийские тараканы
    RIA News Ратушенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Ученые выяснили, что секрет способности тараканов к процветанию в некоторых из самых отвратительных мест на Земле были обнаружены в его ДНК, сообщает журнал Nature Communications.

    О вкусах не спорят. Китаянка обожает есть тараканов и личинки
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    О вкусах не спорят. Китаянка обожает есть тараканов и личинок

    Как отмечают ученые, американский таракан распространился по всему миру после того, как он прибыл в США из Африки в начале 16 века. Численность их резко возросла, когда насекомые оказались дома в темных и влажных уголках, ресторанов и офисов, где туалеты и кухни стали их любимыми местами.

    Китайские ученые расшифровали весь генетический набор американского таракана Periplaneta americana и обнаружили, что у этого вида более 20 000 генов, что делает его генетический код таким же большим, как у человека.

    Работавшие над проектом в Институте физиологии растений и экологии в Шанхае ученые обнаружили необычно большие группы генов, которые, похоже, помогают американскому таракану выжить и адаптироваться в любых условиях.

    У таракана в частности есть расширенный набор генов, который помогает ему ощущать запахи пищи, в частности ферментированные продукты, которые они больше всего предпочитает. Другая группа генов включает внутреннюю дезинтоксикационную систему насекомого, которая защищает таракана, если он есть что-нибудь токсичное. Также есть гены, которые усиливают иммунную систему насекомых, чтобы бороться с инфекциями всех микробов, с которыми они сталкиваются. 

    Между тем, ученые не нашли подтверждения утверждению, что тараканы выживут при ядерном взрыве.

    Как сообщалось ранее, обслуживающий персонал Белого дома выполняет работы по вытравлению тараканов, муравьев и мышей.

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