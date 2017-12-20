С тараканами на стенах: как живут в доме престарелых под Ивано-Франковском

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Дом престарелых в поселке Большевцы Ивано-Франковской области содержится в ужасных условиях и с вопиющими нарушениями санитарно-гигиенических норм, говорится на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В доме престарелых проживают 42 человека преклонного возраста.

У кроватей лежащих подопечных отсутствует питьевая вода, они пьют воду из крана в коридоре или в санитарных комнатах, однако заключения санитарно-эпидемиологической службы о качестве воды администрация дома престарелых не предоставила.

На стенах, шторах, одеялах, кроватях, тумбочках замечены тараканы, в помещениях стоит устойчивый запах мочи.

"Хотя стационарное отделение расположено в одном помещении с поликлиникой, ежегодный медицинский осмотр подопечных узкопрофильными специалистами не производится. Лица, которые прикованы к постели, годами не проходят флюорографию, не выходят на улицу и не имеют доступа к свежему воздуху", — говорится в отчете правозащитников.

Фото "Курс" Двери в доме престарелых в Ивано-Франковской области

Выявлены также другие нарушения прав лиц с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями, нарушение права на приватность и права на надлежащие условия проживания.

Фото "Курс" Условия содержания в доме престарелых в Ивано-Франковской области

По результатам мониторингового визита отчет с рекомендациями по устранению нарушений и недостатков направят в Министерство социальной политики Украины и местную райгосадминистрацию.

Напомним, в мае 2016 года в результате пожара в доме престарелых под Киевом в с. Литочки Броварского района погибли 17 человек.