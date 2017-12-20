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    Общество

    С тараканами на стенах: как живут в доме престарелых под Ивано-Франковском

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    На сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека опубликован отчет мониторинговой группы, которая посетила дом престарелых в Большевцах.
    Тараканы в доме престарелых в Ивано-Франковской области
    Фото "Курс"

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Дом престарелых в поселке Большевцы Ивано-Франковской области содержится в ужасных условиях и с вопиющими нарушениями санитарно-гигиенических норм, говорится на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

    На месте пожара в доме престарелых под Киевом
    REUTERS Gleb Garanich
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    В доме престарелых проживают 42 человека преклонного возраста.

    У кроватей лежащих подопечных отсутствует питьевая вода, они пьют воду из крана в коридоре или в санитарных комнатах, однако заключения санитарно-эпидемиологической службы о качестве воды администрация дома престарелых не предоставила.

    На стенах, шторах, одеялах, кроватях, тумбочках замечены тараканы, в помещениях стоит устойчивый запах мочи.

    "Хотя стационарное отделение расположено в одном помещении с поликлиникой, ежегодный медицинский осмотр подопечных узкопрофильными специалистами не производится. Лица, которые прикованы к постели, годами не проходят флюорографию, не выходят на улицу и не имеют доступа к свежему воздуху", — говорится в отчете правозащитников.

    Фото "Курс"
    Двери в доме престарелых в Ивано-Франковской области

    Выявлены также другие нарушения прав лиц с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями, нарушение права на приватность и права на надлежащие условия проживания.

    Фото "Курс"
    Условия содержания в доме престарелых в Ивано-Франковской области

    По результатам мониторингового визита отчет с рекомендациями по устранению нарушений и недостатков направят в Министерство социальной политики Украины и местную райгосадминистрацию.

    Напомним, в мае 2016 года в результате пожара в доме престарелых под Киевом в с. Литочки Броварского района погибли 17 человек.

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