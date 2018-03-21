Ученые создали новую форму жизни

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Голландские ученые из Гронингенского университета опровергли гипотезу о происхождении архей и бактерий от одного одноклеточного предка через разрыв плазматической мембраны, сообщает издание Science Alert.

Для этой цели они создали новую форму жизни, которая объединяет в себе признаки обоих доменов.

"Лука" жил примерно 3,5-3,8 миллиарда лет назад и представлял собой маленький одноклеточный организм, имеющий, подобно бактерии, кольцевую ДНК, которая не заключена в ядре, как у эукариот. Его гипотетические биологические свойства были выведены на основе сравнения геномов современных живых существ.

Бактерии и археи отличаются друг от друга многими признаками, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточных мембран.

Как отметил ученый Арнольд Дриессен, эти фосфолипиды являются зеркальными изомерами, то есть они одинаковы по химическому составу, но структуры, подобно левой и правой ладони, нельзя совместить в пространстве. Отсюда следует, что "Лука" должен был обладать сразу двумя типами мембран. Считалось, что такая анатомия способствует нестабильности, и последний универсальный предок мог разделиться на две части, каждая из которых дала начало отдельному домену.

Ученые создали одноклеточный организм, в клеточной мембране которого присутствуют липиды как от бактерий, так и от архей. Для этого они внедрили гены, которые кодируют ферменты, отвечающие за синтез фосфолипидов-изомеров, в бактерию Escherichia coli. Оказалось, что полученное существо обладало стабильной оболочкой, которая не могла разорваться на части.

Таким образом, настоящий механизм возникновения доменов пока остается неизвестным.

Ранее ученые заявили, что даже если земляне получат сигналы от внеземной цивилизации, инопланетяне, вероятно, будут уже мертвы.