Электрокары грозят уничтожением жизни на Земле - ученый

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Жизнь на Земле может погибнуть, если все автомобили, эксплуатируемые сегодня, заменить электрическими, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

"Что касается электромобилей, вы должны понимать, что это чистый обман. Если сегодня все автомобили, которые ездят по Земле, утром завтра перевести на электричество, вам надо утроить генерирующие мощности. Это невозможно. А если вы это сделаете, вы завтра умрете от кислотных дождей, поскольку будете топить углем", — сказал он на круглом столе в Курчатовском институте в Москве.

При этом он отметил, что в будущем важно развивать не альтернативную энергетику, а природоподобные технологии, то есть приборы и устройства, потребляющие энергию в количествах, соизмеримых с тем, сколько её потребляют животные и растения.

Ранее Ковальчук рассказал, что суммарная вычислительная мощность всех суперкомпьютеров на Земле лишь относительно недавно сравнялась с вычислительной способностью мозга человека. При этом они потребляют несоизмеримое количество энергии.

Напомним, украинец создал батарею для электрокаров, которая превосходит Тesla.