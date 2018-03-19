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    Посольство Турции в столице Дании забросали "коктейлями Молотова"

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    На месте происшествия присутствовал полицейский патруль, который видел, как двое нападавших бросились бежать. Однако правоохранители не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.
    Посольство Турции в столице Дании забросали коктейлями Молотова
    Politiken

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник неизвестные забросали "коктейлями Молотова" посольство Турции в Копенгагене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nyheder.

    Юрий Левченко зажигает коктейль Молотова
    Скриншот
    Как "свободовец" Левченко зажег и собирался бросить "коктейль Молотова"

    По данным полиции, злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью.

    На месте происшествия присутствовал полицейский патруль, который видел, как двое нападавших бросились бежать. Однако правоохранители не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.

    Полиция Копенгагена была уведомлена об инциденте около трех ночи. На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал.

    Сейчас у полиции нет подозреваемых. Утром у здания дипломатической миссии усиленное присутствие правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что во Львове в отделение "Сбербанка" бросили "коктейль Молотова".

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