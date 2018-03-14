"Хочет разрушить систему миропорядка". МИД Британии опубликовал ролик об "агрессии" России

Peter Nicholls

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. МИД Великобритании подготовил видеопрезентацию о "схеме агрессии российского государства", в которой делается вывод о том, что "Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка".

Ролик длительностью около минуты размещен в официальном Twitter британского МИД. "Использование нервно-паралитического вещества последовало за грамотно реализованной схемой агрессии российского государства", — таким лозунгом начинается презентация.

В ролике показывается линия времени, начинающаяся ноябрем 2006 года. МИД напоминает, что тогда был отравлен в Лондоне экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Затем следуют даты и примечания: "август 2008 — Россия продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии", "март 2014 — Россия незаконно аннексировала Крым", "май 2015 — российская кибератака на парламент Германии", "2015 и 2016 — Россия взломала сайты минобороны и МИД Дании", "2017 — Россия вмешалась в выборы в Черногории", "2017 — кампания по кибершпионажу в Украине", "2018 — российские военные продолжают нарушать границы воздушного пространства ряда стран".

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

​"Схема ясна: Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка", — делает вывод британский МИД.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.