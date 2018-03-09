США назвали четыре причины конфликта в Донбассе

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал во время заседания ОБСЕ, реагируя на выступление российской делегации, сообщили на сайте Организации.

"В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата в отношении того, что привело к конфликту на востоке Украины, я хотел бы выделить четыре простых момента. Что привело к нынешнему конфликту на востоке Украины, так это нарушение Россией территориальной целостности Украины. Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией суверенитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине… и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России… важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", – заявил Камиан.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой