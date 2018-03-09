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    США назвали четыре причины конфликта в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (325)

    (обновлено: )629022
    Как заявил Гарри Камиан, к нынешнему конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности соседней страны.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан назвал четыре причины продолжающегося конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал во время заседания ОБСЕ, реагируя на выступление российской делегации, сообщили на сайте Организации.

    "В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата в отношении того, что привело к конфликту на востоке Украины, я хотел бы выделить четыре простых момента. Что привело к нынешнему конфликту на востоке Украины, так это нарушение Россией территориальной целостности Украины. Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией суверенитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине… и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России… важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", – заявил Камиан.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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