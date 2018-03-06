Трамп назвал себя единственной звездой в США

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп отметил, что рейтинг 90-й церемонии вручения премии "Оскар" "был самым низким в истории". Об этом он написал в своем Twitter.

Дональд Трамп

"Проблема состоит в том, что у нас больше нет звезд — кроме вашего президента (просто шучу, конечно)", — написал Трамп.

Тем временем, журнал Variety сообщил результаты исследования службы Nielsen, по которым число зрителей в США, смотревших церемонию, действительно сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом.

Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд.