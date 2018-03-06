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    В мире

    Трамп назвал себя единственной звездой в США

    (обновлено: )5610
    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал информацию о данных по просмотрам 90-й церемонии вручения премии "Оскар".
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп отметил, что рейтинг 90-й церемонии вручения премии "Оскар" "был самым низким в истории". Об этом он написал в своем Twitter.

    Дональд Трамп

    "Проблема состоит в том, что у нас больше нет звезд — кроме вашего президента (просто шучу, конечно)", — написал Трамп.

    Тем временем, журнал Variety сообщил результаты исследования службы Nielsen, по которым число зрителей в США, смотревших церемонию, действительно сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом.

    Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

    Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд.

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