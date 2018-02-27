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    В мире

    В Мексике взорвалось казино

    (обновлено: )53
    Работник казино, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги. Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.
    Полиция в Мексике
    flickr.com/Willem van Bergen

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В городе на северо-западе Мексики Тихуана произошел взрыв в казино. Ранен один работник, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает мексиканский журнал Proceso.

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    "Работник, получивший травму, был доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Более 70% тела получили ожоги", — говорится в сообщении

    Сотрудники гражданской защиты и пожарной службы эвакуировали более 600 человек и пытаются потушить пожар.

    Причиной взрыва могло стать скопление газа, который воспламенился при проведении сварочных работ.

    Напомним, возросло число жертв взрыва в английском Лестере.

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