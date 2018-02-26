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    В мире

    Жертвами взрыва в английском Лестере стали 4 человека

    (обновлено: )80
    Полиция Англии устанавливает причины взрыва в трехэтажном доме в городе Лестер. На месте происшествия продолжается разбор завалов, уже найдены четыре жертвы ЧП.
    Взрыв в английском Лестере
    twitter.com/KnappsterKnapp

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Жертвами взрыва в английском городе Лестер стали четыре человека, еще четверо остаются в больнице, заявила городская полиция.

    Ранее сообщалось о шести пострадавших.

    Согласно правоохранителям, в результате взрыва и последующего пожара в Лестере был разрушен трехэтажный дом: на первом этаже располагался магазин, а над ним двухэтажная квартира.

    Смотрите также: В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере

    Представители полиции не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция. Причина взрыва выясняется.

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