Количество жертв в результате взрывов в столице Сомали достигло 38

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате двух взрывов в Могадишо 38 человек погибли, передает телеканал Samaa.tv со ссылкой на медиков.

Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая – рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

Сразу сообщалось о 18 погибших, ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".

Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.