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    Количество жертв в результате взрывов в столице Сомали достигло 38

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    Арабские телеканалы сообщают о нескольких десятках жертв двойного теракта в столице Сомали - Могадишо. Террористы взорвали машины, начиненные взрывчаткой, возле отеля и президентского дворца.
    На месте взрыва в столице Сомали Могадишо
    REUTERS Feisal Omar

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате двух взрывов в Могадишо 38 человек погибли, передает телеканал Samaa.tv со ссылкой на медиков.

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    Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая – рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

    Сразу сообщалось о 18 погибших, ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

    Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".

    Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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