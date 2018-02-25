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    В мире

    В английском Лестере прогремел сильный взрыв - СМИ

    (обновлено: )25110
    В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ. По словам очевидцев, видны языки пламени, предположительно, есть пострадавшие.
    Взрыв в английском Лестере
    twitter.com/KnappsterKnapp

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. "Сильный взрыв" произошел в английском городе Лестер, на место происшествия прибыла полиция, сообщает издание Telegraph со ссылкой на очевидцев.

    Как пишет издание, очевидцы сообщили о "сильном взрыве". По их словам, видны языки пламени, предположительно, есть пострадавшие.

    Полиция города сообщила в микроблоге Twitter, что произошел "крупный инцидент". На место происшествия прибыли экстренные службы. Стражи порядка рекомендуют жителям избегать район ЧП.

    ​В конце ноября машина взорвалась в нескольких метрах от рождественского рынка, на который пришли сотни человек. Взрыв прогремел в населенном пункте Пиннер, расположенном к северо-западу от Лондона. 

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