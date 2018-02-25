В английском Лестере прогремел сильный взрыв - СМИ

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. "Сильный взрыв" произошел в английском городе Лестер, на место происшествия прибыла полиция, сообщает издание Telegraph со ссылкой на очевидцев.

Как пишет издание, очевидцы сообщили о "сильном взрыве". По их словам, видны языки пламени, предположительно, есть пострадавшие.

Полиция города сообщила в микроблоге Twitter, что произошел "крупный инцидент". На место происшествия прибыли экстренные службы. Стражи порядка рекомендуют жителям избегать район ЧП.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.

​В конце ноября машина взорвалась в нескольких метрах от рождественского рынка, на который пришли сотни человек. Взрыв прогремел в населенном пункте Пиннер, расположенном к северо-западу от Лондона.